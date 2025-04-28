"Кракен" возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд

© Кадр из фильма "Кракен"/ТАСС

"Кракен" с Александром Петровым в главной роли возглавил кинопрокат в России и СНГ вторую неделю подряд, собрав 166,5 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 24 по 27 апреля.

В центре сюжета картины российский ракетный подводный крейсер, который бесследно исчезает в водах Гренландского моря. Перед моряками стоит сложнейшая задача - не только найти подлодку, но и не допустить попадания сверхсекретного оружия в руки врага. Одновременно с отправлением поисковой команды в море просыпается мифическое морское чудовище Кракен. Премьера состоялась 17 апреля текущего года. В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская.

Второе место заняла картина "Батя-2. Дед" режиссера Ильи Учителя, собрав 86,6 млн рублей за выходные. Фильм "Батя-2. Дед" стал сиквелом комедии "Батя" о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Новый фильм охватил наше время, 90-е и 40-е годы. Роли сыграли Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.

Фильм "Патруль. Последний приказ" дебютировал с третьей строчки проката, собрав 27,2 млн рублей. В основе сюжета фильма - визит президента в Абайскую область. Роли в картине исполнили Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев, Ренат Мухамбаев, Роберт Кун и другие.