Лавров: Россия ведет 90% торговли в рамках БРИКС в нацвалютах

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По итогам 2024 года торговля между Россией и другими странами БРИКС на 90% велась в национальных валютах. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

"В БРИКС ведется работа над обеспечением бесперебойных расчетов. Мы можем констатировать неплохие результаты. К примеру, доля рубля и валют дружественных стран по итогам 2024 года составила 90% в расчетах России со странами БРИКС", - указал он.

Лавров отметил, что в условиях фрагментации мировой экономики страны Глобального Юга и Востока уходят от использования западных валют в собственных расчетах. "Никто не хочет пострадать от санкций, которые Запад применяет в отношении неугодных стран, используя свое монопольное положение на финансовых рынках. Неприемлемо, когда резервные валюты используются в качестве оружия конкурентной борьбы, а платежные операции блокируются под политическими предлогами", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, среди главных приоритетов России - выстраивание устойчивых платежных механизмов. "В декларации Казанского саммита БРИКС 2024 года упомянуты трансграничная платежная инициатива, расчетно-клиринговая инфраструктура, перестраховочная компания, новая инвестиционная платформа. Эти инициативы ориентированы на создание благоприятных условий для увеличения объемов торговли и инвестиций между государствами БРИКС", - отметил Лавров.

Бразилия приняла председательство в БРИКС с 1 января. В 2024 году этот пост занимала Россия.