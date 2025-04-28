Политолог Солонников: выбор Папы может стать выбором между ренессансом и продолжением забвения

Вопрос роли личности в истории все еще вполне актуален, так что результат выборов нового Папы Римского покажет, каким видит свое будущее Католическая церковь.

Католическая конфессия – крупнейшая в мире и, конечно же, влиятельная. Однако, в Европе это влияние в последние десятилетия ослабевает. Развитие идет в странах Латинской Америке, в Африке и в Азии. Вполне может быть, что Папа будет избран из числа кардиналов новых регионов. Мы видим, что в Европе католицизм постепенно выдавливается из общественного управления, и совсем другая картина в тех странах, куда католики пришли относительно недавно. Соответственно, выбор Папы может быть выбором между ренессансом и продолжением забвения.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/ec8122ec2318921f4eaf6f79b2d08699/