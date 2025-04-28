Эксперт Брутер: в мировой экономике Трамп ведет себя, как гангстер

Трамп хочет решать свои вопросы за счет других. Это обычная история американских гангстеров. Они приходят к тебе и говорят: у тебя слишком много денег, половину отдай мне.

Давайте вспомним, что Трамп уже заключал замечательные и прекрасные сделки с Канадой, Мексикой и Китаем. Он утверждал, что эти торговые соглашения будут действовать сто лет и принесут всем благоденствие. Теперь выясняется, что все это не работает. Выходит, что Трамп заключил плохие сделки? Или, что более вероятно, жизнь идет по своим законам. Как говорят в МВФ, Китай главный экспортер, Америка – главный импортер. Этот главный импортер производит фантики-доллары, которыми расплачивается с туземцами. Это приводит к серьезным диспропорциям в экономике. Но Трамп говорит: нам этого мало, мы хотим еще. Это вся политика Трампа во всех вопросах: сначала я вас съем, а потом будем разговаривать.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/2454df86f6c9170052553908948c10a9/