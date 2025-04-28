"Автоваз" впервые показал электромобиль Lada-e Aura

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"Автоваз" впервые продемонстрировал электрический автомобиль Lada-e Aura на выставке "ЭлектроТранс - 2025" в Москве, сообщает ТАСС. В компании уточнили, что пока речь идет о выставочном экземпляре.

Согласно техническим характеристикам, длина кузова нового электромобиля составляет 4 690 мм, ширина - 1 764 мм, высота - 1 496 мм. Lada-e Aura получил синхронный электродвигатель мощностью 163 л. с. Максимальная мощность крутящегося момента - 240 Hм.

Базовое оснащение авто включает в себя мультимедийную систему с онлайн-сервисами "Яндекса" и навигацией. Автомобиль имеет светодиодные фары ближнего и дальнего света, фронтальные и боковые подушки безопасности, систему курсовой устойчивости и мониторинга слепых зон.