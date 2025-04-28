В Португалии назвали причину сбоя в работе электросетей

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Сбой в работе электросетей на Пиренейском полуострове произошел в результате редкого атмосферного явления на территории Испании. Об этом информировал португальский оператор электросетей Ren.

По его данным, причиной послужили "экстремальные колебания температуры во внутренних районах" Испании, предает агентство Reuters.

Уточняется, что на полное восстановление функционирования португальской сети может понадобиться до недели.