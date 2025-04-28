Al Jazeera: свыше 65% погибших в секторе Газа составляют женщины, дети и старики

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Более 65% палестинцев, погибших из-за действий армии Израиля в секторе Газа с начала нового витка арабо-израильского конфликта с 7 октября 2023 года, были женщинами, детьми и стариками. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Газы передает катарский телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что всего за указанный период в анклаве было убито 52 243 человека. При этом свыше 18 тыс. из них - дети, более 12,4 тыс. - женщины.

Израиль "уничтожил 2 180 палестинских семей, в которых были убиты отец, мать и все члены семьи, и частично уничтожил еще 5 070 семей, оставив в каждой из них только по одному выжившему", приводит телеканал данные пресс-службы правительства Газы.

Кроме того, уточняется, что в результате действий еврейского государства было убито более 1,4 тыс. медицинских работников, 113 сотрудников службы гражданской обороны, 212 журналистов и работников СМИ.