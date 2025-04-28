Мишустин: Россия находится в четверке крупнейших экономик мира

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Российская экономика растет гораздо быстрее, чем у стран Запада. На этом акцентировал внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества "Знание".

"На сегодняшний день Россия входит в четверку крупнейших экономик мира. Рост валового внутреннего продукта составляет более 4% - существенно больше, чем в среднем у развитых стран. И мы продолжим делать все необходимое для дальнейшего укрепления нашего государства. С учетом уже имеющегося опыта санкционного противостояния, которое еще раз доказало, что для будущих побед опираться следует исключительно на собственные силы", - указал он.

К категории развитых стран, в частности, относятся Великобритания, Дания, Канада, Норвегия, США, Швейцария, Швеция, Япония, государства ЕС.