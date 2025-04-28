Акция "Бессмертный полк" впервые состоится на футбольных матчах

© Василий Федосенко/ ТАСС

Акция "Бессмертный полк" впервые пройдет на футбольных матчах. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Российского футбольного союза.

Как отмечается, игроки выйдут на поле с портретами предков - участников Великой Отечественной войны перед матчами Фонбет - Кубка России, Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Принять участие в акции также смогут присутствующие на игре зрители.

"Бессмертный полк" будет проведен перед матчами Кубка России "Спартак" - "Динамо", "Локомотив" - "Ростов" и "Зенит" - ЦСКА, которые пройдут 29 и 30 апреля. Кроме того, акция пройдет 10-12 мая перед играми РПЛ и ФНЛ.

Ранее стало известно, что организаторы футбольных матчей также намерены "оживить" голос диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.