Пашинян заявил, что Армения не намерена разрывать отношения с Россией

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Отношения Армении и России основаны на взаимных интересах, Ереван не намерен разрывать отношения с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михало в Таллине.

"Отношения Армении и России основаны на взаимных интересах. Но я хотел бы быть предельно четким, зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношений с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами", - отметил он.