Президент РФ продлил срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в стране

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил до 10 сентября срок, в который иностранные граждане - нарушители миграционных правил - должны узаконить свое положение в России или выехать из страны. Соответствующий документ опубликован.

Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц. Туда добавляют людей, утративших законные основания для пребывания на территории РФ. Согласно изначальной редакции указа, они должны были до 30 апреля легализовать свое нахождение в стране или покинуть ее.

Теперь этот срок продлен до 10 сентября. Вместе с тем перенесено время доклада главе государства о результатах исполнения указа - с 1 июля на 10 ноября.