Глава РФПИ: Россия имеет сильные позиции и нацелена на мир

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Россия имеет сильные позиции и нацелена на мир. С таким заявлением выступил заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках марафона "Знание. Первые".

"Конечно, важно, что у России сильная позиция. Мы настроены на мир и на позитивное движение вперед", - отметил он.

Вокруг Российской Федерации очень много дезинформации, но чаще всего донести позицию Москвы удается даже самым сложным и негативно настроенным оппонентам, указал Дмитриев.