ВЦИОМ: почти все жители России отметили важность сохранения памяти о Великой Отечественной

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 98% жителей России считают, что память о Великой Отечественной войне важно сохранять, а отмечать День Победы следует так же масштабно, как и раньше.

По мнению опрошенных россиян, для сохранения памяти следует говорить о войне с молодежью, активно освещать в СМИ темы войны и Победы, заниматься поддержанием исторической памяти через музеи и места боевой славы, чтить ветеранов войны, а также своих родственников - участников ВОВ.

Как отмечается, память о Победе трансформируется от поколения к поколению. Так, для поколений оттепели (рожденные до 1947 года) и застоя (1948-1967) Победа символизирует, в первую очередь, личную историю, а не коллективное переживание. Реформенное поколение (1968-1981) воспринимает Победу, сочетая элементы и коллективного, и личного - национальной гордости с акцентом на память.

Вместе с тем миллениалы (1982-2000) и зумеры (2001 и позднее) более отстранены от переживаний войны через личные истории, но сильнее ощущают значимость Победы как части национального единства.

Большинство респондентов смогли назвать фамилии героев Великой Отечественной войны. Центральное место в коллективной памяти занимают Георгий Жуков (36%), Зоя Космодемьянская (15%) и Константин Рокоссовский (14%).

Опрос проводился 4 апреля среди 1 600 российских граждан.