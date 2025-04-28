Syria TV: неизвестные похитили останки отца Асада из мавзолея в Кардахе

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Неизвестные похитили останки бывшего президента Сирии Хафеза Асада, возглавлявшего страну в период с 1971 года по 2000 год, из его мавзолея в городе Кардаха провинции Латакия. Об этом информировал телеканал Syria TV.

По его данным, основанным на распространенных в соцсетях сообщениях, останки Хафеза Асада эксгумировали люди в военной форме. По утверждению авторов публикаций, ответственность за акт вандализма лежит на "действующих в этом регионе вооруженных группировках". Канал показал видеозапись, на которой запечатлена пустая могила Хафеза Асада.

Город Кардаха считается родиной клана Асадов, именно здесь родился Хафез Асад. В мавзолее захоронены также его супруга Аниса Махлюф и старший сын Басиль, погибший в 1994 году в результате автокатастрофы. Были ли затронуты их могилы, не уточняется.

В начале декабря прошлого года, сразу после смены власти в Сирии, газета An-Nahar писала о том, что неизвестные лица проникли в мавзолей Хафеза Асада и подожгли саркофаг с его телом.

В ноябре 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост главы государства и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал руководитель группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа.