Матвиенко: Киеву важны территории, а Москве - люди

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Киевский режим в ходе проведения Россией специальной военной операции (СВО) беспокоится только о территориях, для России же важны люди. На это обратила внимание председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире ВГТРК.

"Для властей в Киеве не существует людей, только территории. Для нас - люди, для них - территории. Это тема очень важная", - отметила она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В минувшую субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства о полном освобождении Курской области от украинских формирований. Путин поблагодарил бойцов ВС РФ, подчеркнув, что это "приближает разгром неонацистского режима".

Ранее 28 апреля стало известно, что российские ВС приостанавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. О соответствующем решении президента РФ информировала пресс-служба Кремля.