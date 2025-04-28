Белый дом отреагировал на объявление перемирия в дни 80-летия Победы

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Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, на нынешнем этапе американский президент Дональд Трамп настроен оптимистично относительно перспектив завершения конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе регулярного брифинга для журналистов.

"На сколько мне известно, президент России Владимир Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент Трамп четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня", - отметила представитель вашингтонской администрации.

"Пока он сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но вместе с тем он реалист. Оба лидера должны сесть за стол и путем переговоров найти способ завершить этот конфликт", - указала она.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля информировала о том, что ВС РФ по решению главы российского государства приостанавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.