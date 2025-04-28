Reuters: в Испании объявили чрезвычайное положение из-за сбоя в работе электросети

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МИД Испании объявил чрезвычайное положение из-за масштабного сбоя в работе электросети, передает агентство Reuters.

Сообщается, что режим будет действовать в тех в регионах, которые обратятся с соответствующей просьбой.

По данным агентства, за помощью к властям уже обратились Мадрид, Андалусия и Эстремадура.

Ранее стало известно о массовых проблемах с подачей электроэнергии в Испании. Кроме того, отмечалось, что сбои затронули Португалию и часть регионов Франции.