«Тарифная война» Трампа улучшает экспортные перспективы Москвы

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Евросоюз поэтапно сокращает свою энергетическую зависимость от России, но ему еще предстоит работа по полному отказу от российского ископаемого топлива. Об этом 24 апреля заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите «Будущее энергетической безопасности» в Лондоне. «Мы сократили наш импорт российского газа с 45% до 18%. Мы перешли от одного из пяти баррелей нефти к одному из пятидесяти, то есть в десять раз меньше. И мы больше не импортируем уголь из России», — рапортовала Ляйен.

Но это не мешает одновременно рассуждать о планах расширения магистральных поставок «голубого топлива» из РФ. Все активнее циркулируют слухи, что США получат контроль над трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток 2». И РФ вроде как не против такого подхода. Вопрос в том, кто юридически будет продавать газ европейцам.

Кроме того, остается еще путь через Незалежную. Газотранспортная система Украины (ГТСУ) также может перейти под контроль американцев. «Газпром» пойдет на переговоры с новым владельцем сети, связывающей РФ с Европой, если США возьмут над ней контроль. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в этом вопросе отсутствует какой-либо политический аспект. «Если новый владелец согласится подписать контракт с «Газпромом», то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. "Газпром" наверняка будет это обсуждать», — рассказал Песков в интервью французскому журналу Le Point. По его словам, Россия готова вести диалог о поставках газа и знает, что в Европе есть государства, расположенные к его закупкам.

Спецкомитет Европарламента тем временем высказал поддержку идее продления действующей системы хранения газа в Евросоюзе до конца 2027 года. При этом согласовал снижение «порога» заполнения газовых хранилищ на зиму с текущих 90% до 83% от объема. Также предлагается сдвинуть контрольный срок заполняемости с 1 ноября до 1 декабря каждого года.

Сейчас «подземки» (ПХГ) Старого Света истощены, что побуждают глав европейских энергоконцернов говорить о том, что без российского газа не обойтись, а концепция отказа от него ошибочна. «Газпромофобии» стало в целом поменьше. Этому способствует политический и тарифный конфликт с США.

I квартал показал, что газ в ЕС стал дороже, чем в других локациях. Традиционно премиальный рынок для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) — АТР — теперь не является таковым: средний уровень газовых цен в Старом Свете стал выше, чем в Азии. План расширения поставок СПГ из США в ЕС под вопросом из-за торговой войны. Поэтому и российский СПГ в ЕС имеет перспективу роста своей востребованности.

Как пишет Reuters, европейские чиновники все-таки опасаются, что если российский СПГ попадет в 17-й пакет ограничений, то ЕС окажется слишком зависим от американских поставок. 45% европейского импорта СПГ в 2024 году пришлось на США, на Россию — около 22%. В свою очередь американский лидер Дональд Трамп не раз призывал местных поставщиков продавать Евросоюзу еще больше «голубого топлива». Брюссель может попробовать использовать этот аргумент в дискуссии о смягчении новых торговых пошлин.

Министры иностранных дел стран Евросоюза планируют согласовать 17-й пакет санкций против России в мае. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Он затронет так называемый теневой флот; при этом страны ЕС все еще продолжают обсуждать запрет на поставки российского СПГ.Кроме того, по данным Bloomberg, сам план постепенного отказа от российского СПГ к 2027 году ЕС готовится опубликовать 6 мая.

Reuters также отмечает, что государства ЕС, в частности Германия и Франция, могут рассмотреть частичный возврат к импорту газа из России на фоне ухудшения отношений с США. Брюссель опасается, что Вашингтон может использовать поставки сжиженного природного газа как козырь в торговых переговорах. «Если на Украине установится разумный мир, мы сможем вернуться к потокам в 60, может быть, 70 млрд кубометров в год, включая СПГ», — заявил агентству исполнительный вице-президент французского энергохолдинга Engie Дидье Олло. Россия, по его словам, сможет таким образом обеспечить 20-25% потребностей стран ЕС. При этом до начала украинского конфликта в 2022 году этот показатель превышал 40%.

Торговое противостояние ЕС и США может помочь Москве и на восточном треке: затеянная Трампом глобальная «тарифная война» стимулирует Китай быть более сговорчивым в вопросе наращивания поставок газа из России. Ведь Поднебесная тоже рассчитывала на СПГ из США, а теперь закупки прекращены. «Затишье» показывает, как китайско-американский торговый конфликт перекинулся на энергетический сектор.

Запрет на импорт СПГ из США — это рецидив запрета, который действовал более года во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Последствия этого противостояния могут иметь далеко идущие последствия. Невольное стимулирование торговой войной Трампа укрепления энергетической кооперации России и Китая поднимает вопросы на предмет реализуемой Вашингтоном стратегии по расширению мощности местных отгрузочных терминалов СПГ.