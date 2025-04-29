Украинская мобилизация, бессмысленная и беспощадная

Марина Харькова, журналист, Донецк

«Были ли вы в Харькове недавно? Вы сейчас там не найдёте человека для ремонта электрики, вы не найдёте сантехника или вы его найдёте за бешеные деньги. На СТО, чтобы провести ремонт, нужно простоять месяц в очереди, поезжайте в сёла — они пустые, то есть, в рамках принудительной мобилизации выгребли весь рабочий класс», - неожиданно выступила против политики Зеленского депутат Верховной рады от его же фракции «Слуга народа» Анна Скороход. Также она заявила, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата) перекрыли все дороги города блокпостами, где дежурят полиция, ТЦК и военные. На обочине около таких постов стоят микроавтобусы, куда насильно заталкивают мужчин, а патрули устраивают в городе повсеместные облавы. При этом военкомы передвигаются отрядами, чтобы пойманные не смогли отбиться.

Скороход добавила, что «военкомы выгребли и украинские сёла», при этом те, кого хватают на улицах в рамках принудительной мобилизации, не имеют мотивации к службе в ВСУ. «Если человек не хочет или морально не может, как бы вы его ни заставляли, боец из него никакой», — возмутилась депутат. О перегибах с мобилизацией в Харькове сообщил и другой депутат Верховной рады - Александр Бакумов. По его словам, сотрудники ТЦК в городе устроили настоящую фильтрацию населения, хватая всех мужчин призывного возраста.

Всеобщая мобилизация мужчин и военное положение были введены на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. На фоне проблем с пополнением личного состава в мае 2024 года в стране вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации и значительно сокращающий возможности получения отсрочки или брони. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать отправки на фронт.

Но протесты населения и депутатов никак не влияют на политику Зеленского: мобилизация на Украине становится все жестче. Например, в Одессе при мэрии уже заработал так называемый департамент мобилизации, который занимается отработкой доносов, фиксацией перемещений мужчин и организацией патрулей ТЦК и полиции по месту проживания жертв насильственной мобилизации. Этот опыт решено распространить повсеместно, и подобные департаменты появятся во всех крупных городах Украины. Именно из-за жесточайшего прессинга украинцы массово сбегают из страны. Чтобы предотвратить это, власти Украины минируют границы с европейскими странами, например, Румынией и Венгрией, ставят ловушки и снайперские засады на тех, кто не желает воевать и бежит из страны. Некоторые украинцы платят до 20 тысяч долларов проводникам и посредникам, чтобы те обеспечили переход границы.

А недавно украинские ТЦК перешли к новой тактике отлова уклонистов, привлекая к этому так называемых «волонтеров», которым обещают бронь от мобилизации и возможность заработать при выполнении установленной нормы поимки будущих вояк.

Ужесточаются и новые законы. В частности, в конце апреля украинский кабмин внес в парламент законопроект о пересмотре возраста для получения отсрочки от мобилизации среди студентов профессиональных технических училищ. В документе говорится, что в стране увеличилось количество военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые поступают в ПТУ для получения отсрочки. Число желающих получить специальность в профессионально-техническом учебном учреждении уже выросло до 17,3 тыс., отметили авторы законопроекта. Из-за этого студенты, поступившие после 25 лет, которые планируют получить второе профессионально-техническое образование, могут лишиться отсрочки от мобилизации, заявил украинский замминистра образования Михаил Винницкий.

Ранее депутат Верховной рады Максим Саврасов сообщал, что разрабатывается законопроект, по которому на воинский учёт будут ставить с раннего подросткового возраста — с 14 лет, а военкоматы смогут работать напрямую с классными руководителями для получения всей необходимой информации о школьниках.

Понимая происходящее, украинские СМИ бьют тревогу, что родители стремятся вывезти своих детей младше 18 лет из Украины за границу, чтобы спасти от будущей мобилизации. И если сначала это касалось только мальчиков, то теперь затронуло и девочек. Как заявил директор одной из школ Владимир Страшко, «эта тенденция усилилась из-за информации о мобилизации женщин». Первым к мобилизации женщин призвал бывший главком ВСУ, сейчас посол в Великобритании, Валерий Залужный. В апреле его требование поддержал замглавы офиса президента Украины Павел Палиса. Он сообщил, что службу в армии должны пройти все, а Украине нужно изучить опыт Израиля в этом вопросе. Командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков убежден, что Украине придётся начать принудительную мобилизацию мужчин с 18 лет. «Мы будем мобилизовывать с 18 лет. Как показывает практика, начнем мобилизовать их тогда, когда это нужно было сделать еще вчера», — сказал боевик. Он добавил, что ВСУ испытывает существенный дефицит личного состава и подразделения своевременно не получают пополнение. По его словам, мобилизация должна быть массовой. Но одновременно боевик заявил о плохой подготовке и слабой мотивации принудительно мобилизованных.

Между тем, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля 2022 года с Украины уехали почти 10 млн. человек и цифра продолжает расти. Французское издание Le Figaro сообщило, что украинские женщины вынуждены идти работать в шахты и на заводы, так как значительное число украинских мужчин сбежали из страны, спасаясь от принудительной мобилизации. В публикации говорится, что до 2022 года жительницы Украины в основном работали в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и госуправления. На территории страны действовал закон времен СССР, запрещающий женщинам работать под землей и в тяжелой промышленности из-за высоких нагрузок. Теперь эти нормы на Украине больше не действуют. Так как рабочей силы остро не хватает, работодатели начали нанимать женщин на традиционно мужские специальности, такие как шахтер, водитель трактора или грузовика. Главный инженер одной из шахт в Днепропетровской области Виктор Кузнецов сообщил Le Figaro, что с 2022 года принял на работу около 100 женщин.

В беседе с изданием работницы украинских заводов признались, что им трудно справляться с обязанностями, которые обычно выполняют мужчины. «Смены длятся по 12 часов. Сложно заполнять контейнер отходами — они особенно тяжелые"» — рассказала Лариса Прылыпа, работающая резчицей стальных труб. Водитель Анна Ольхова поведала, что водит трактор, но с трудом меняет колеса и затягивает болты.

«С 2022 года все изменилось: мужчины исчезли, многие погибли, другие были ранены, а некоторые пропали без вести. Рабочих рук не хватало, поэтому я стала управлять мостовым краном на сталелитейном заводе», — пожаловалась французским репортерам сотрудница предприятия Алена Гурба.

По последнему опросу Socis, 86,5% украинцев выступают против снижения возраста мобилизации, 80% негативно относятся к деятельности ТЦК, а 79,9% украинцев считают недопустимым проведение мобилизации в такой форме, как сейчас. Лишь 10 процентов проголосовали за ужесточение набора в армию.

На жестокость принудительной мобилизации украинцы отвечают поджогами и нападениями на автомобили сотрудников ТЦК и военных, забрасывают коктейлями Молотова здания военкоматов. С начала текущего года по всей стране зафиксировано более 80 случаев поджога автомобилей военных. «С начала года мы зафиксировали 84 таких факта, 47 фактов уже раскрыто. К уголовной ответственности привлекаются 57 лиц. Из них шесть женщин и 14 несовершеннолетних», - сообщил заместитель главы украинской нацполиции Андрей Небытов. В итоге круг замкнулся: власть терроризирует людей, а они в ответ тоже противодействуют ей силовыми методами. И показательно, что расправы над военкомами и их пособниками украинцы расценивают как справедливое возмездие.

И это противостояние будет набирать обороты, так как недавно были опубликованы указы о продлении военного положения и тотальной мобилизации, они будут действовать до 6 августа.