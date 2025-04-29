Эксперты оценили первые 100 дней президента Трампа

30 апреля исполняется 100 дней со дня инаугурации президента США Дональда Трампа. Эта дата традиционно используется для первых оценок работы новой администрации, которая уже предприняла уже ряд весьма резких шагов во внутренней и внешней политики. Среди них начало масштабной кампании по высылке незаконных мигрантов, курс на снижение цен и налогов, отказ от политики позитивной дискриминации в отношении национальных и сексуальных меньшинств, резкое сокращение государственных расходов, курс на поглощение Канады и Гренландии, повышение импортных пошлин, формирование курса на многовекторное противостояние с КНР, критика состояния демократии в ЕС, попытки решения палестинской проблемы, возрождения сделки по иранской ядерной проблеме, а также посредничества в конфликте на Украине и т.д.

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков в этой связи отмечает, что «пока не совсем понятно, какой у Трампа политический курс. Ему многие вменяют то, что слово президента - это не отражение его политики. Он может менять свою позицию, причем делать это исключительно в силу своих собственных разумений, а не изменившихся обстоятельств. Поэтому, какой у него курс не совсем понятно, и я бы поставил вопрос так - оправдает ли он ожидания избирателей? Пока наблюдается симпатия лично к Трампу, а не к его политике. Поэтому независимо от того, что он делает, достаточно большая группа его сторонников поддержит его в любом случае, если не будет инфляции в 500% или ядерной войны. Сейчас прошло 100 дней, это три с половиной месяца, ему быть президентом еще более 3,5 лет, поэтому не понятно, как дальше себя поведут демократы, у которых сейчас большие проблемы в партии. Но видимо дальше у демократов активизируются новые лидеры, и они планируют сначала на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году, а потом на президентских выборах 2028 года консолидировано выступить против кандидата от республиканцев, который совершенно очевидно будет трампист. Вряд ли это будет сам Трамп, учитывая, что по конституции нельзя находится в Белом доме больше двух сроков. Может это будет Вэнс, или кто-то еще из его команды. Но это будет республиканец, который будет иметь явные симпатии к Трампу. Поэтому демократы хотят решительно выступить и сейчас делают работу над ошибками».

В свою очередь главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов полагает, что «остается открытым вопрос - удастся ли Трампу не свернуть с намеченного политического курса все четыре года правления. Ведь сам Трампа не совсем понимает, что это за курс. Да, он будет пытаться проводить свою политику, но обычно политика в конце президентского срока, отличается от того, какой она была в начале. Это естественная эволюция, появление каких-то новых вводных, новых задач, обострения политической борьбы и изменений расстановки сил в Конгрессе. Поэтому будет трансформация и перемена политики Трампа, это неизбежно. Четыре года - это большой срок по американским меркам. Уже сейчас наблюдается и во внешней политике, и во внутренней политике, противодействие со стороны судебной системы и Конгресса. Так что Трампа ждут серьезные испытания».

По мнению Антона Гришанова, в частности «существует угроза утраты республиканцами большинства на промежуточных выборах в Конгресс, в 2026 году. Это происходит практически всегда, за очень редким исключением. Накапливается разочарование избирателей в новом президенте, и партия, которую представляет президент теряет позиции на промежуточных выборах. Поэтому это нормальное свойство американской политики и будет странно, если этого не произойдет. Вопрос лишь в том, насколько серьезной будет утрата этих позиций»

С своей стороны Павел Шариков также считает, что «вероятность утраты республиканцами позиций на промежуточных выборах в Конгресс существует. Тем более, что статистика и исторический опыт показывают, что так очень часто бывает. Но это скорее вероятность, чем угроза».

В настоящее время Республиканская партия обладает минимальным большинством в обеих палатах Конгресс США. Утрата же ими большинства в Палате представителей, которая должна полностью обновиться в ноябре 2026 года, потенциально угрожает Трампу перспективой начала процедуры импичмента, которая может как минимум отразиться на рейтинге потенциальных кандидатов от Демпартии на президентских выборах 2028 года.