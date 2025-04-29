Маск полагает, что Китаю грозит демографический кризис

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Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск полагает, что Китаю может угрожать демографический кризис.

"Демографический коллапс - наибольшая проблема Китая в долгосрочной перспективе. Это касается практически каждой страны на Земле", - указал он в соцсети X.

Ранее американский миллиардер выражал обеспокоенность низким уровнем рождаемости в Европе. Он также отмечал, что из-за демографического кризиса могут исчезнуть целые нации, под угрозой, в том числе культуры Италии, Франции и Японии.

В январе текущего года Государственное статистическое управление КНР информировало о том, что население Китая продолжило сокращаться и в 2024 году уменьшилось на 1,39 млн человек, до 1,40828 млрд граждан. В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за последние 60 лет, уменьшившись на 850 тыс. человек. В 2023 году показатель сократился еще на 2,08 млн человек.