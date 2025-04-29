Axios: очередной раунд консультаций США и Ирана состоится в Риме 3 мая

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Следующий раунд консультаций США и Ирана состоится в Риме 3 мая. Соответствующее сообщение разместил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид.

"Четвертый раунд американо-иранских переговоров, предположительно, пройдет в Риме в субботу, заявили мне два осведомленных источника", - указал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Тегеран предложил странам "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) провести встречу по ядерной программе 2 мая в итальянской столице.

В минувшую субботу состоялся третий раунд непрямых переговоров США и Ирана по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Всего Вашингтон и Тегеран провели уже три раунда непрямых переговоров. Первый прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме.