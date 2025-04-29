Патрушев считает, что будущее Одессы не связано с киевским режимом

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Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. На это обратил внимание помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью агентству ТАСС.

"Россия уважает волеизъявление народа. Это подтверждает опыт вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии", - сказал он, отвечая на вопрос, претендует ли РФ на украинские порты и намерена ли обсуждать это в процессе урегулирования.

Патрушев отметил, что "жители регионов Украины, включая причерноморские, должны сами определять свое будущее". "И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом", - полагает он. "Думаю, что у подавляющего большинства жителей Одессы нет ничего общего с киевским режимом", - указал помощник президента РФ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной II. Более двух столетий этот город был форпостом России на Черном море, занимал одно из ведущих мест в стране по количеству населения и уровню экономического развития.

"За героизм, проявленный его жителями в годы Великой Отечественной войны, 1 мая 1945 года Одессе присвоено почетное звание города-героя. А спустя 69 лет - 2 мая 2014 года - этот город стал ареной для безнаказанных преступлений на национальной почве. Страшнейшим "достижением" неонацистского режима стало сжигание людей в Доме профсоюзов. Порт же славного города-героя превращен в хаб для переброски вооружения, пункт базирования морских диверсантов", - обрисовал ситуацию глава Морской коллегии.