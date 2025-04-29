Столица Прикамья пережила самый сильный снегопад XXI века

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В Перми в минувшие сутки прошел самый сильный в XXI веке снегопад. Высота снежного покрова в столице Прикамья составляет 33 см, информировал пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр).

"Высота снежного покрова оказалась выше прогнозируемой и на ряде станций превысила 30 см. В Перми с начала снегопада выпало 32 мм осадков, или 88% месячной нормы, это больше, чем во время последнего похожего снегопада 27-28 апреля 2010 года. Так, снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за 24 часа снегопада высота снежного покрова в Перми составила 33 см, в Лысьве - 37 см, в Кунгуре - 30 см, в Осе и Ножовке - по 29 см, в Губахе - 28 см. Специалистам еще предстоит изучить, стал ли этот снегопад наиболее обильным в истории метеонаблюдений в Перми.

Нынешний снегопад начался в Перми в понедельник в 06:30 (04:30 мск) и продолжался около 24 часов. Снегопад в столице Прикамья сопровождался сильным ветром с порывами до 20 м/с, было объявлено штормовое предупреждение.