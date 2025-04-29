Сенатор Клишас пошутил в ответ на слова спикера Госдумы о нем

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Сенатор Андрей Клишас пошутил в ответ на комментарий о нем спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

В ходе заседания Совета законодателей Володин обратил внимание, что Клишас иногда "по-своему" истолковывает нормы Конституции. "Когда изберется депутатом Госдумы от населения РФ, у него будет правильная трактовка норм Конституции, и все встанет на свои места", - указал он.

"Появился шанс сделать настоящую карьеру", - отреагировал на это в Telegram-канале Клишас.

В марте сенатор подверг критике внесенный депутатами проект закона по решению проблемы бездомных животных, подчеркнув, что данная инициатива противоречит Конституции РФ.