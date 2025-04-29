Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 апреля отметился отрицательной динамикой ключевых индексов. Курс юаня к рублю перешел к снижению после роста в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,37%, до 2 992,74 пункта, индекс РТС также опускался на 1,37%, до 1 142,11 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи вырос на 4,95 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,2495 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 985,24 пункта (-1,62%), индекс РТС составлял 1 139,25 пункта (-1,62%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению и составлял 11,1905 руб. (-0,95 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.