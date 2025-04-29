Путин заявил о необходимости давать отпор попыткам оправдать преступления нацистов

© Алексей Бабушкин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости давать отпор всем, кто пытается сегодня оправдывать преступления нацистов. Соответствующий призыв отражен в приветствии российского лидера организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы", которое огласила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня мы наблюдаем, какие разрушительные последствия имеет фальсификация исторических фактов. И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности", - сказано в приветствии главы государства.

Он напомнил о мрачной странице Второй мировой войны, связанной с преступлениями нацистов и их приспешников в отношении гражданского населения. "Жертвами карателей стали миллионы ни в чем не повинных людей. Представители разных возрастов, профессий, национальностей, которые были расстреляны, зверски замучены в концлагерях, умерли от голода и болезней, блокады и массовых депортаций", - подчеркнул президент.

Путин назвал 80-летие Победы в Великой Отечественной войне "большой, значимой для людей во всем мире датой" и обратил внимание, что этому юбилею посвящены крупные общественные инициативы, востребованные образовательные, просветительские проекты.

Он также выразил благодарность организаторам нынешней выставки за их огромную, скрупулезную и очень важную работу.

Выставка "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" будет доступна для посетителей с 30 апреля по 25 августа в Государственном историческом музее. Экспозиция охватывает период с 22 июня 1941 года, когда началось вторжение Германии в СССР, до Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.