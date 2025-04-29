Песков считает манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ о перемирии

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Отказ Киева давать прямой ответ на инициированное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия Победы представляет собой "более чем манипуляцию". Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я бы сказал, что, скорее, манипуляция - это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция", - сказал он при общении с журналистами. Так представитель Кремля отреагировал на слова Владимира Зеленского, назвавшего манипуляцией инициативу главы российского государства о перемирии.