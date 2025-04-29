Посольство РФ сообщило о трех раненых моряках в Йемене

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Посольство РФ находится в контакте с судовладельцем танкера Seven Pearls, экипажем и российскими моряками, раненными в Йемене. Об этом со ссылкой на временного поверенного сообщает ТАСС.

Как отмечается, танкер Seven Pearls остается в йеменском порту Рас-Иса, на борту судна находятся 19 граждан РФ. Один из трех российских моряков, пострадавших в Йемене, госпитализирован в Сане, ему потребуется хирургическое вмешательство. Двое россиян получили легкие ранения при ударе США по йеменскому порту Рас-Иса.