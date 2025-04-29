Медведев заявил о необходимости настоящей денацификации по всей Европе

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Нацизм как идеологию нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые".

"Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе и как идеологию, и вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств. А кто не хочет этим заниматься, тот должен прямо маркироваться как пособник нацизма", - отметил политик.

По его мнению, это касается любой страны в Европе и мире. "Просто они должны понимать, что для нас они - пособники неонацизма", - подчеркнул зампред СБ РФ.