В больницах Антальи после ДТП с автобусом находятся 17 россиян

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Генконсульство РФ в Анталье остается в контакте с турецкими компетентными органами в связи с ДТП, в результате которого пострадали российские туристы. На 12:30 мск в больницах находятся 17 граждан РФ, со ссылкой на диппредставительство сообщает ТАСС.

"Согласно данным турецкой стороны, 29 апреля около 08:00 в районе Манавгата произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего из аэропорта Антальи группу из 25 туристов. Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по этому инциденту. По состоянию на 12:30 в больницах остаются 17 россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться операция", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что генконсульство продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим российским гражданам необходимой помощи.