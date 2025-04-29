Православные христиане отмечают Радоницу

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Православные верующие отмечают Радоницу - день поминовения усопших, традиционно приходящийся на девятый день после Пасхи. В этот день в храмах совершаются поминовения "всех от века скончавшихся" православных христиан, верующие посещают храмы и кладбища.

Старославянское слово "радоница" означает "радость", и в этот день церковь призывает христиан не скорбеть из-за смерти близких, а, наоборот, радоваться их вхождению в вечную жизнь и уповать на будущее воссоединение.

"Молитва за усопших - это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике - все это дань традициям. Но вечно живая душа почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, поскольку сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога. Вот почему молитва за близких - долг всякого православного христианина", - отмечает пресс-служба Московского Данилова монастыря.

Для удобства верующих региональные власти в этот день, как правило, выделяют дополнительные автобусы до кладбищ. Многие посещают места захоронений, помимо Радоницы, также на предшествующую ей Красную горку.