Стоимость нефти Brent впервые с 16 апреля опустилась ниже $65 за баррель

© Егор Алеев/ ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 16 апреля опустилась ниже $65 за баррель.

По состоянию на 10:38 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,1% и торговалась на уровне $64,93 за баррель.

К 10:53 мск фьючерс на нефть Brent замедлил снижение и находился на отметке в $64,95 за баррель (-1,07%), а фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне 2025 года снижался на 0,73% - до $61,21 за баррель, свидетельствуют данные площадки.