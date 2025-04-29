На границе Индии и Пакистана пятую ночь подряд происходит стрельба

© Raminder Pal Singh via Reuters Connect/ТАСС

На приграничной территории на линии контроля между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире произошла стрельба. Об этом сказано в заявлении индийской армии.

"В ночь на 29 апреля пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив округов Купвара и Барамулла", - говорится в сообщении, передает агентство PTI. Как отмечается, индийские военные отреагировали "быстро и эффективно". Информация о пострадавших не приводится.

Режим прекращения огня на границе двух стран был нарушен пятую ночь подряд на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом после произошедшего в Джамму и Кашмире теракта, жертвами которого стали 26 человек.

22 апреля вооруженные люди устроили теракт в туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире. Погибли 25 граждан Индии и 1 непалец, многие пострадали. По данным газеты The Hindustan Times, индийские разведслужбы выявили доказательства причастности Межведомственной разведки Пакистана к атаке террористов из группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) в Пахалгаме.

В связи с этим Индия почти в два раза сократила численность своего посольства в Исламабаде, объявила персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства, закрыла главный контрольно-пропускной пункт "Аттари" на границе. Кроме того, индийские власти приостановили действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана.

Со своей стороны, в Совете безопасности Пакистана заявили, что приостанавливают действие всех двусторонних соглашений с Индией. Там также подчеркнули, что будут расценивать в качестве акта войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд. Вместе с тем Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии, контрольно-пропускной пункт "Вагах" и объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации.