ФСБ рассекретила документы об убийстве цыган в Донбассе в 1941 году

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Немецкие каратели и их пособники в годы Великой Отечественной войны расстреляли 36 цыган недалеко от села Ново-Бахметьево в Донбассе. Это следует из рассекреченных архивов УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) о деле коллаборациониста Александра Динкеля, осужденного советским судом.

В селе Ново-Бахметьево Александровского района осенью 1941 года было расстреляно 36 советских граждан цыганской национальности. В ходе допроса Динкеля он рассказал, что указал немецкой разведке на цыганские дома, находившиеся в опустевшем селе. По его словам, немцы вывели людей из домов на окраину села, где они были убиты.

"После расстрела немцы ходили и добивали тех, кто еще был живой. Расстрелянных цыган я закопал на другой день после расстрела. Я выкопал большую яму, постаскивал туда трупы и забросал землей", - следует из протокола допроса. Динкель признался, что одного из цыган он убил лично - 25-летний мужчина был добит "двумя-тремя ударами" косой.

УФСБ по ДНР обнародовало уникальные видеокадры, снятые оператором КГБ по Донецкой области. На них воспроизводится реконструкция событий 1941 года. Динкель показывает место, где были расстреляны цыгане.