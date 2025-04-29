Медведев: СВО должна завершиться победой России

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Нынешнее развитие событий на Украине должно завершиться победой России и уничтожением режима в Киеве. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые".

"Важно завершить победой специальную военную операцию на Украине. И необходимо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба - это вопрос будущего. Если эти кровавые выродки или безголовые фрики что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени украинского народа", - указал политик.

Он отметил, что нужно принять все меры с тем, чтобы никогда не допустить возрождения подобных режимов в какой-либо другой стране, поскольку "цена слишком высока".