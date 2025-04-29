В России за неделю удвоилось число обращений из-за укусов клещей

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Число обращений жителей России в связи с укусами клещей за неделю увеличилось в два раза, при этом количество граждан, вакцинированных от клещевого энцефалита, достигло 1,9 млн. Об этом свидетельствуют данные в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"В России в текущем году более 1,9 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. С начала сезона в медицинские организации обратилось свыше 29,8 тыс. граждан в связи с укусами клещей. Наблюдается обычная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту", - сказано в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областях, Республике Татарстан и Алтайском крае.

К предстоящему открытию детских летних оздоровительных учреждений в текущем году запланированы акарицидные обработки на 40,6 тыс. га, к настоящему моменту обработано 2,1 тыс. га.

На прошлой неделе Роспотребнадзор информировал о том, что за помощью в связи с укусами клещей обратились более 15 тыс. россиян.