Аббас планирует приехать в Москву 8 мая

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Президент Палестины Махмуд Аббас планирует приехать в Россию 8 мая и намерен встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным для проведения переговоров 10 мая. Об этом пишет издание "Известия", ссылаясь на посла страны в Москве Абдель Хафиза Нофаля.

По словам дипломата, Аббас прибудет в Москву 8 мая и примет участие в торжествах по случаю Дня Победы. 10 мая он рассчитывает провести переговоры с президентом РФ. Среди их возможных тем посол выделил гуманитарную катастрофу в Газе, военные действия Израиля и перспективы урегулирования конфликта. Вместе с тем главы государств могут затронуть предстоящую в июне конференцию Совета Безопасности ООН, на которой обсудят решение о признании Палестины и Израиля в качестве двух государств на международном уровне.

Нофаль подчеркнул, что встреча лидеров двух стран имеет особую важность ввиду ближневосточной эскалации и усиливающегося давления на народ Палестины.

Предыдущая встреча Путина и Аббаса проходила в октябре 2024 года в рамках саммита БРИКС в Казани. Тогда стороны тоже обсуждали положение дел в эксклаве.