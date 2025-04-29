Президент Финляндии допускает, что Киев пойдет на территориальные уступки

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Президент Финляндии Александер Стубб не исключает, что Украине придется пойти на территориальные уступки, "отражающие ситуацию на поле боя". Такое мнение он выразил в интервью газете The New York Times.

Как отмечается, "Стубб признал, что Украине придется пойти на компромиссы по территории, которые бы отражали реалии поля боя".

Вместе с тем, по словам президента Финляндии, его страна не признает такие территории российскими. Он заявил, что ранее американские переговорщики изложили проект плана мира, согласно которому США признают Крым в составе РФ. Тогда "Украина и европейцы выступили с ответным предложением, которое было отвергнуто Москвой", отметил политик. "Предлагаю преобразовать эти два предложения таким образом, чтобы создать возможность добиться сделки прямо сейчас", - указал он.

Стубб также полагает, что Украину нужно "вооружить до зубов" в рамках будущих гарантий безопасности.