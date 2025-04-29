Путин и Лукашенко почтили память защитников Сталинграда

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориал "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Главы государств почтили память героических защитников города, сообщает ТАСС.

На Мамаевом кургане лидеры двух стран появились вместе. Путин и Лукашенко возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. Участниками церемонии также стали бойцы роты почетного караула.

После этого президенты возложили два букета красных роз к могиле маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, похороненного на Мамаевом кургане.

Чуйков - советский военачальник времен Великой Отечественной войны, герой битвы за Сталинград. Командовал войсками, задействованными в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Дважды Герой СССР.