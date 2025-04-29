Парламент Венгрии одобрил проект закона о выходе из МУС

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Парламент Венгрии одобрил проект закона о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). В ходе голосования, трансляция которого велась на сайте законодательного органа, в поддержку соответствующего документа выступили более двух третей депутатов.

Представляя соответствующий документ в парламенте, глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что в последние годы МУС был сильно политизирован и начал использоваться различными государствами для достижения собственных целей в международных конфликтах. "Венгрия убеждена, что политике и геополитике не место в международных организациях", - подчеркнул он.

Венгерское правительство объявило о выходе страны из МУС еще в начале текущего месяца, приурочив это решение к визиту в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который пользуется поддержкой Венгрии в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. В ноябре 2024 года МУС санкционировал его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Палестины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал это решение как "абсурдное и позорное".