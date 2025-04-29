Ван И назвал неизменной взаимную поддержку Москвы и Пекина

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Взаимная поддержка России и Китая остается неизменной даже в условиях происходящих в мире преобразований. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро.

"В последнее время в международной обстановке произошло много изменений. Перемены - это норма современности, но взаимное доверие и обоюдная поддержка Китая и России остаются неизменными", - отметил Ван И, которого цитирует сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По его словам, стратегическое лидерство председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина всегда было "основополагающей гарантией поддержания китайско-российских отношений на высоком уровне". Ван И также подчеркнул важность совместных усилий двух стран с тем, чтобы достигнутый между их лидерами консенсус "воплотился в результатах сотрудничества во всех областях".