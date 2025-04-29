Жители России назвали блюда для идеального меню в ресторане

© Владимир Гердо/ ТАСС

По мнению жителей России, идеальное ресторанное меню должно включать салаты "Цезарь", "Оливье" и овощной, а также борщ, харчо и солянку. Об этом свидетельствуют данные исследования Института человека "Ромир", передает ТАСС.

"Идеальное меню, по мнению россиян, состоит из таких блюд: "Цезарь", "Оливье" и классический овощной - абсолютные лидеры среди салатов и закусок. Любимые согражданами супы - борщ, харчо и солянка. При этом молодежь 16-18 лет и москвичи чаще других заявляли, что не едят указанные блюда", - следует из материалов исследования.

Кроме того, респонденты считают, что идеальное меню должно включать мясо в виде шашлыка или стейка, рыбу или котлету с пюре на гарнир. Из мучного туда должны входить хлеб, булочки и пироги, из десертов - мороженое и торты, включая чизкейк и тирамису.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей стране.