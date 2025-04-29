Президент Южной Осетии примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, парад в Цхинвале примет премьер-министр республики Константин Джуссоев. Об этом заявила пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова в беседе с ТАСС.

"Президент Алан Гаглоев по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве. Парад Победы в Цхинвале 9 мая будет принимать председатель правительства Константин Джуссоев", - сказала она.

По информации властей Южной Осетии, в День Победы на Театральной площади Цхинвала пройдет парад с участием парадных расчетов офицеров органов управления и подразделений Минобороны, МВД, МЧС, погранслужбы КГБ республики, 4-й российской военной базы, а также военной техники.