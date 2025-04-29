Медведев: Россия несет поражение врагу, потому что "сила в правде"

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Сила неизменно остается в правде, поэтому Россия несет поражение врагу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев при общении со студентами в рамках марафона "Знание. Первые".

Политик ответил на вопрос о том, сохраняет ли свою актуальность цитата "сила в правде" из фильма 2000 года режиссера Алексея Балабанова "Брат-2", или ее сегодня больше употребляют в качестве ностальгического лозунга.

"Цитата прекрасная. Сила никогда не может быть только в деньгах, хотя деньги важный элемент нашей жизни. Сила, несомненно, остается в правде и только поэтому мы сейчас громим врага", - указал он.

Медведев также вспомнил, как впервые посмотрел этот фильм, и он произвел на него впечатление. "Потому что он воплотил лучшие человеческие побуждения, пусть даже в экстремальной обстановке, в борьбе с преступниками. И это цепляло", - отметил зампред СБ РФ.