Участниками парада на Красной площади станут 100 военных Таджикистана

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В параде на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие около 100 военнослужащих Таджикистана. Об этом заявил начальник пресс-центра Минобороны республики Фаридун Махмадализода.

По его словам, "в Москве находится одна рота, порядка 100 военнослужащих Таджикистана, которые готовятся к участию в параде на Красной площади". Махмадализода уточнил, что вооруженные силы республики представляет десантно-штурмовая бригада мобильных войск. "Командует парадным расчетом подполковник Рустам Шарифзода, выпускник Военного института Минобороны Таджикистана", - отметил он в беседе с ТАСС.

В настоящее время десантно-штурмовая бригада входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования и Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности, указал собеседник агентства.

В марте президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что в параде 9 мая в Москве примет участие расчет Вооруженных сил Таджикистана. Он отметил, что на празднование юбилея Победы в российскую столицу также приедет и сам Рахмон.