Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа

Дональд Трамп объявил войну собственному глубинному государству и еще он пытается перестроить всю мировую финансовую и экономическую системы. Это решение достаточно спорное и жесткое. Трудно прогнозировать, насколько это все далеко зайдет, поскольку каждый день принимаются противоречащие друг другу решения. Создается ощущение, что полной продуманности в этом во всем нет.

Трамп занимается протекционизмом и хочет, что бы все американские производства локализовались бы на территории США. Проблема в том, что все прошлые годы ситуация развивалась совсем по-другому, и сценарий Трампа вовсе не предусматривался. Сегодняшняя ситуация резких переходов создает определенный дискомфорт для участников рынка.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/ec4022f41eda8fcbd6ad1ff64b7437b7/