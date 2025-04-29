Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга

Противоречие в переговорном процессе по украинскому конфликту заключается в том, что Россия видит мир на своих условиях, а Запад – на своих. Эти позиции заявлены, и они заявлены неоднократно. Ничего общего они между собой не имеют.

Если говорить о сближении сторон – значит кто-то должен отказаться от своих требований. Запад накануне подтвердил свои требования на переговорах в Лондоне. Вероятно, эти требования сейчас привез в Москву спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

России будут предлагать остановить боевые действия, как это было во время заключения договоров Минск-1 и Минск-2, и дальше вести бесконечные переговоры, во время которых Украина будет вооружаться. Вероятно, России вместе с этим предложат какие-то преференции. Что скажет на это Москва? Скоро узнаем.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/bf7e73606f392984526b1c38e5abe008/