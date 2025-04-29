В Пензу поставлены первые белорусские автобусы

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В Пензу поставлены первые автобусы МАЗ. В течение мая в регион прибудут 60 автобусов, что будет способствовать завершению обновления общественного транспорта на основных маршрутах в пензенской агломерации, указал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Соглашение о покупке 60 автобусов МАЗ было подписано в рамках рабочей поездки делегации Пензенской области в Белоруссию в апреле. Ранее регион приобрел 94 троллейбуса, которые были изготовлены в кооперации с Минским автомобильным заводом.

Автобусы работают на природном газе, они могут транспортировать до 110 человек. Машины адаптированы для маломобильных граждан и оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, ГЛОНАСС и автоинформаторами.