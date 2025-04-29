Уолтц считает Украину одной из самых коррумпированных стран

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Украина является самой коррумпированной страной в мире, хотя туда поступают миллиарды долларов американских налогоплательщиков. На это обратил внимание помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

"Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы должны стремиться беречь деньги американских налогоплательщиков, а туда поступают миллиарды долларов", - указал он.

Уолтц также отметил, что Владимир Зеленский "мог сидеть бок о бок" с президентом США Дональдом Трампом и подписать сделку по полезным ископаемым, а вместо этого он устроил скандал.

Киев и Вашингтон 17 апреля заключили меморандум в рамках будущего соглашения о полезных ископаемых, подписание которого было сорвано 28 февраля после перепалки, устроенной Зеленским при общении с Трампом в Белом доме. Меморандум отражает намерение сторон о создании инвестфонда.

Последняя версия проекта соглашения о полезных ископаемых обязывает Украину компенсировать США помощь объемом более $120 млрд. Зеленский 24 апреля признал, что Киев получил от Соединенных Штатов оружие и другую помощь не менее чем на $105 млрд, хотя ранее озвучивал меньшую сумму.